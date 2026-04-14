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Bankitalia, la guerra peggiora le aspettative delle imprese

ROMA (ITALPRESS) – Nel primo trimestre del 2026, secondo quanto emerge dall’indagine sulle aspettative di inflazione e crescita di Bankitalia, le imprese hanno espresso valutazioni decisamente più negative sull’andamento dell’economia rispetto alla precedente rilevazione. Il giudizio sulla situazione economica è peggiorato in tutti i settori, così come le previsioni sulle condizioni operative delle aziende. In particolare, pesano l’aumento dei prezzi delle m aterie prime energetiche e l’incertezza economica e politica generata dalla guerra. La domanda complessiva risulta in calo in ogni comparto; nell’industria si registra anche una diminuzione della domanda estera. Per i prossimi tre mesi, le imprese prevedon o ancora una crescita delle vendite totali, ma con prospettive meno favorevoli per le esportazioni. Anche il clima per gli investimenti è peggiorato sensibilmente dopo l’inizio del conflitto. Tuttavia, i programmi di investimento per il 2026 restano nel co mplesso invariati, con solo un lieve ridimensionamento nel settore industriale. Per quanto riguarda i prezzi, nell’ultimo anno l’aumento è stato simile a quello rilevato in precedenza. Le aspettative sull’inflazione al consumo restano comunque sotto il 2% su tutti gli orizzonti temporali.
/gtr

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