Goggia “Stagione sotto aspettative, ma non deludente con una medaglia”

MILANO (ITALPRESS) – “Alla fine è stata una stagione un pochino sotto le aspettative visto l’altissimo livello di sci che sono riuscita a esprimere con costanza in tre discipline in allenamento. Comunque, quando concludi una stagione con una medaglia olimpica e una Coppa del Mondo, non può essere sicuramente una stagione deludente. Le stagioni deludenti sono altre”. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Sofia Goggia a margine del Fisi Media Day, a Milano. “Sono comunque contenta di quello che sono riuscita ad ottenere, nonostante tante difficoltà e tante situazioni difficili da gestire a livello mentale”.

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