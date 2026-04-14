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Green gas e transizione energetica, siglata intesa tra Proxigas e Assotermica

MILANO (ITALPRESS) – Un impegno comune verso una decarbonizzazione pragmatica e sostenibile. Proxigas-Associazione Nazionale Industriali Gas e Assotermica-Associazione produttori apparecchi e componenti per impianti termici hanno siglato a Milano un Protocollo d’Intesa volto a supportare un impiego diffuso dei green gas – biometano, idrogeno e metano sintetico – tra i consumatori e, di conseguenza, la riduzione dell’impronta di carbonio nei consumi. f28/fsc/azn

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