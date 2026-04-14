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Hi-Tech & Innovazione Magazine – 14/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – in questa edizione:
– Uso consapevole delle tecnologie, le scuole italiane accelerano
– In Liguria un focus sulla transizione eco-digitale
– IA, green e competenze, la formazione asset strategico per le imprese

fsc/gtr

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