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Insonnia cronica “peso invisibile”, un Policy Paper per risposte più adeguate

ROMA (ITALPRESS) – Promuovere una maggiore consapevolezza dell’insonnia cronica e dell’impatto sanitario, sociale ed economico che comporta per il Sistema Paese, al fine di riconoscerla per legge come patologia e priorità di salute pubblica. Questo l’obiettivo del policy paper sull’insonnia cronica, presentato nel corso di un evento a Roma promosso dall’Intergruppo Parlamentare per le Neuroscienze e l’Alzheimer con il contributo di Idorsia. Il documento getta delle solide basi affinché questa priorità si concretizzi in misure preventive e di presa in carico efficaci dei pazienti. Chi soffre di insonnia cronica, circa il 6% della popolazione adulta italiana, lamenta una scarsa qualità e quantità del sonno che interessa almeno 3 notti alla settimana per un periodo di tre mesi consecutivi: i sintomi notturni, tra cui difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno prolungato, hanno delle ripercussioni sul benessere psico-fisico durante il giorno, perché generano stanchezza, scarsa concentrazione e irritabilità.
mec/fsc/gtr

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