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Leapmotor, Scopelliti “Con Range Extender puntiamo a crescere anche nell’ibrido”

MILANO (ITALPRESS) – In Italia “Leapmotor sta crescendo molto velocemente, tanto da aver raggiunto la prima posizione nel mercato delle vetture elettriche. Un risultato sorprendente che è stato possibile grazie a più di 11mila immatricolazioni raggiunte nel primo trimestre 2026. Una quota di mercato superiore al 30%. Tutto molto soddisfacente, ma ora il passo successivo per Leapmotor è diventare protagonista anche nel mercato dell’ibrido con la tecnologia Range Extender”. Così Federico Scopelliti, Country Manager di Leapmotor Italia, a margine della presentazione della nuova nuova B10 REEV Hybrid.

xh7/tvi/gtr

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