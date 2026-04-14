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L’Ue accelera sulle misure contro il caro energia

ROMA (ITALPRESS) – Il pacchetto della Commissione Europea contro il caro – energia arriverà sul tavolo dei governi già al Consiglio informale del 23 e 24 aprile a Cipro. La presidente Ursula von der Leyen ha deciso di giocare d’anticipo, ricordando che dall’inizio della guerra in Iran la bolletta energetica dell’Unione Europea è aumentata già di 22 miliardi. La strategia disegnata dalla Commissione si muove lungo una linea ben nota: più Europa quando serve, ma senza mettere mano alle regole di fondo. Il cuore del pacchetto sarà una combinazione di strumenti già sperimentati in passato e nuove misure d’emergenza. Si parte dagli acquisti congiunti di energia tra Stati membri, per ridurre la frammentazione e – nelle intenzioni – anche i prezzi. Poi ci sono gli interventi mirati e temporanei per famiglie e imprese più esposte, insieme a una maggiore flessibilità sugli aiuti di Stato. Per la Commissione c’è una clausola non negoziabile: la flessibilità sarà possibile solo per chi ha margini di bilancio. Il Governo italiano invece continua a chiedere una sospensione generalizzata del Patto di Stabilità per affrontare la crisi.
gtr/gsl

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