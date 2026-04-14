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Patto di Stabilità, De Meo “Ue replichi modello Pnrr per affrontare crisi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Europa replichi il modello PNRR per affrontare le crisi attuali. Lo scenario che stiamo vivendo richiede una riflessione profonda su come l’Unione possa dare risposte concrete a Stati e cittadini di fronte a un contesto di assoluta imprevedibilità”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo, a Bruxelles in merito alla riforma della governance economica europea.

xf4/sat/mca3

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