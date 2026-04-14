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Privatizzazione aeroporto Palermo, Lagalla “Stiamo andando avanti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Stiamo andando avanti, le tappe sono state rispettate: c’è in corso un bando per l’individuazione dell’advisor che guiderà il processo di avvicinamento alla scelta della del contraente. Assicureremo in tutti i modi trasparenza e continuità temporale alle procedure che riguardano un passo analogo a quanto compiuto in tutta Europa: non abbiamo la pretesa di essere originali in questo”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell’inaugurazione della nuova area Pet all’aeroporto di Palermo. xd8/vbo/mca2

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