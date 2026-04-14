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Salis “In Ungheria non vince la sinistra, ma perde l’ultradestra”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Le elezioni in Ungheria sicuramente non rappresentano una vittoria della sinistra, ma rappresentano una sconfitta dell’ultradestra a livello globale”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis, commentando l’esito delle elezioni in Ungheria. “Se pensiamo a chi sono tutti gli alleati di Orbán che lo hanno sostenuto durante la campagna elettorale – ha sottolineato – vediamo che vanno da Donald Trump a Vladimir Putin, fino a Giorgia Meloni e Matteo Salvini in Italia”. “Diciamo che forse si aprirà una nuova possibilità per il popolo ungherese, anche se il programma di Péter Magyar non è assolutamente un programma progressista. Anzi, non contiene nulla sulla giustizia sociale e, per quanto riguarda la migrazione, è persino più duro rispetto a quello portato avanti da Orbán in questi anni”, ha concluso.

xf4/sat/mca3

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