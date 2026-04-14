Stati Uniti, a marzo in ripresa il commercio ferroviario





ROMA (ITALPRESS) – Un’analisi condotta dall’Associazione delle Ferrovie Americane ha mostrato che marzo 2026 ha registrato la migliore performance mensile per il trasporto merci su rotaia negli Stati Uniti da anni. Il numero totale di vagoni merci trasportati su rotaia negli Usa ha raggiunto una media di oltre 230 mila a settimana, il risultato più alto per il mese di marzo dal 2019 e la media mensile più elevata da ottobre 2022. Su base annua, il numero di vagoni è aumentato dell’1,7 per cento, segnando il terzo mese consecu tivo di crescita e confermando il trend di ripresa iniziato all’inizio dell’anno. Nel primo trimestre, il trasporto merci su rotaia ha raggiunto i 2,68 milioni di unità, con un aumento del 4,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta del miglior risultato per il primo trimestre dal 2019. Un dato che suggerisce come il miglioramento dei volumi di trasporto ferroviario non sia un fenomeno temporaneo, bensì un cambiamento duraturo nell’attività economica. Un miglioramento generali zzato ha visto 12 delle 20 principali categorie di trasporto merci registrare aumenti su base annua a marzo, confermando un andamento già evidenziato a gennaio.

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