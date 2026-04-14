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Tg Economia – 14/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Bankitalia, la guerra peggiora le aspettative delle imprese
– L’Ue accelera sulle misure contro il caro energia
– Stati Uniti, a marzo in ripresa il commercio ferroviario
– Pensioni, confermato per il 2026 il “bonus Giorgetti”: ecco come funziona
sat/gtr

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