Video Pillole
Tg News – 14/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump “Scioccato da Meloni, non vuole aiutarci nella guerra”
– Hormuz, 4 navi legate all’Iran passano lo stretto
– Papa Leone dall’Algeria “Dio è straziato, non sta coi malvagi”
– Meloni dal Vinitaly “Sospendere il patto di stabilità con Ue”
– Il FMI taglia le stime sulla crescita mondiale
– Attacco informatico agli utenti di Booking
– Ancora aumenti per sigarette e tabacco
– Peparini e Fondazione Inda inaugurano il Vinitaly con “Dentro c’è l’Italia”
– Previsioni 3B Meteo 15 Aprile
mrv
– Trump “Scioccato da Meloni, non vuole aiutarci nella guerra”
– Hormuz, 4 navi legate all’Iran passano lo stretto
– Papa Leone dall’Algeria “Dio è straziato, non sta coi malvagi”
– Meloni dal Vinitaly “Sospendere il patto di stabilità con Ue”
– Il FMI taglia le stime sulla crescita mondiale
– Attacco informatico agli utenti di Booking
– Ancora aumenti per sigarette e tabacco
– Peparini e Fondazione Inda inaugurano il Vinitaly con “Dentro c’è l’Italia”
– Previsioni 3B Meteo 15 Aprile
mrv
© Riproduzione riservata