Tg News – 14/4/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Trump “Scioccato da Meloni, non vuole aiutarci nella guerra”

– Hormuz, 4 navi legate all’Iran passano lo stretto

– Papa Leone dall’Algeria “Dio è straziato, non sta coi malvagi”

– Meloni dal Vinitaly “Sospendere il patto di stabilità con Ue”

– Il FMI taglia le stime sulla crescita mondiale

– Attacco informatico agli utenti di Booking

– Ancora aumenti per sigarette e tabacco

– Peparini e Fondazione Inda inaugurano il Vinitaly con “Dentro c’è l’Italia”

– Previsioni 3B Meteo 15 Aprile

mrv

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