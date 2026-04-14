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Tg News – 14/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump “Scioccato da Meloni, non vuole aiutarci nella guerra”
– Hormuz, 4 navi legate all’Iran passano lo stretto
– Papa Leone dall’Algeria “Dio è straziato, non sta coi malvagi”
– Meloni dal Vinitaly “Sospendere il patto di stabilità con Ue”
– Il FMI taglia le stime sulla crescita mondiale
– Attacco informatico agli utenti di Booking
– Ancora aumenti per sigarette e tabacco
– Peparini e Fondazione Inda inaugurano il Vinitaly con “Dentro c’è l’Italia”
– Previsioni 3B Meteo 15 Aprile
mrv

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