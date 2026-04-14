Tg Sport – 14/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Fiorentina, vittoria salvezza: i viola battono la Lazio e vedono la salvezza– Inter formato Chivu, volata finale per lo scudetto dopo il colpo di Como– Elezioni FIGC, sfida Malagò-Abete, i Dilettanti rispondono alla serie A– Juve-Milan, sfida totale tra campo e mercato per Goretzka e Lewandowski– Tennis, Alcaraz lancia la sfida a Sinner “Voglio tornare numero 1”– La Federnuoto mondiale riammette russi e bielorussi– A Fabregas il premio “Enzo Bearzot”, Capello lo loda

/gtr