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Tg Sport – 14/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Fiorentina, vittoria salvezza: i viola battono la Lazio e vedono la salvezza
– Inter formato Chivu, volata finale per lo scudetto dopo il colpo di Como
– Elezioni FIGC, sfida Malagò-Abete, i Dilettanti rispondono alla serie A
– Juve-Milan, sfida totale tra campo e mercato per Goretzka e Lewandowski
– Tennis, Alcaraz lancia la sfida a Sinner “Voglio tornare numero 1”
– La Federnuoto mondiale riammette russi e bielorussi
– A Fabregas il premio “Enzo Bearzot”, Capello lo loda

/gtr

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