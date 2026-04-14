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Truffa del finto carabiniere, arrestata una coppia nel Modenese

MODENA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno arrestato in flagranza una coppia convivente, lui 36enne e lei 43enne, entrambi di origini campane, gravemente indiziati di una truffa aggravata ai danni di un pensionato del posto. L’operazione rientra nei servizi mirati di contrasto ai raggiri contro le fasce più vulnerabili della popolazione. Determinante l’intervento dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile che, durante un controllo, hanno notato un uomo sospetto fermo in auto mentre cercava di nascondere il volto con un cappellino. In quel momento la vittima si è avvicinata denunciando di essere appena stata raggirata con la tecnica del “finto carabiniere”.

tvi/mca3 (fonte video: Carabinieri)

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