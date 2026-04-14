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Ue, Sberna “Su Patto di stabilità servono misure eccezionali ma concertate”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Riteniamo che la richiesta avanzata da diversi Stati membri di sospendere il Patto di stabilità non sia un atto di irresponsabilità, ma semplicemente la possibilità di contemperare, in situazioni eccezionali come quella attuale, alcune misure straordinarie affinché gli Stati membri possano, non in maniera incontrollata ma chiaramente concertata, utilizzare le risorse per sostenere le nostre economie”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata di Fratelli d’Italia Antonella Sberna, commentando la possibile sospensione del patto di stabilità. “Io penso che in un momento eccezionale i provvedimenti debbano essere eccezionali, ma anche controllati, e che quindi sia necessario un dialogo”, ha aggiunto. “È per questo che chiediamo all’Europa di essere al passo con i tempi”, ha concluso Sberna.

xf4/sat/mca1

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