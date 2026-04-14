Ultime News

14 Apr 2026 Neve scarsa e poche piogge: Fiume Po osservato speciale
14 Apr 2026 Liuteria, si acuisce lo scontro. Grisales: "Liutai esclusi dalle iniziative del Comune"
14 Apr 2026 “Sinfonie di Fiume”: il Po torna protagonista della rassegna culturale e ambientale
14 Apr 2026 Il burraco protagonista a Cremona: il 19 aprile il Torneo Regionale
14 Apr 2026 Accademia Stauffer, il pianista Andrea Lucchesini nel progetto Playing with the Maestro
Video Pillole

Università Cattolica, un Piano Strategico per scrivere il futuro dell’Ateneo

MILANO (ITALPRESS) – Non un semplice documento, ma un percorso collettivo volto a costruire il futuro dell’Ateneo. E’ questo il principio alla base del piano strategico 2026-2028 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, presentato dal rettore Elena Beccalli. Tre gli indirizzi strategici fondamentali: valorizzare l’identità di ateneo cattolico non profit, integrare comunità educante e ricerca, promuovere il sapere come esperienza.

f50/mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...