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Vertice di maggioranza fra Schifani, Galvagno e capigruppo all’Ars

PALERMO (ITALPRESS) – Vertice di maggioranza a Palazzo dei Normanni, a Palermo. Un momento di confronto e discussione promosso dal governatore, Renato Schifani, e dal presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. Presenti sia i rappresentanti dei partiti che i capigruppo della coalizione di centrodestra. L’incontro si tiene prima della seduta dell’Assemblea Regionale Siciliana, convocata per le 15 e che vede, all’ordine del giorno, una lunga serie di provvedimenti. vbo/mca2
(Fonte video: Regione Siciliana)

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