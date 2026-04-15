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Agrifood Magazine – 15/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Vino, nuove sfide per la filiera italiana
– Tra arte e vitigni il Belpaese si racconta al Vinitaly
– Dal caffè alla pasta, il cibo Made in Italy traina l’export
– Pesticidi in agricoltura, cresce il rischio tumori
mgg/gtr/col
– Vino, nuove sfide per la filiera italiana
– Tra arte e vitigni il Belpaese si racconta al Vinitaly
– Dal caffè alla pasta, il cibo Made in Italy traina l’export
– Pesticidi in agricoltura, cresce il rischio tumori
mgg/gtr/col
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