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Agrifood Magazine – 15/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Vino, nuove sfide per la filiera italiana
– Tra arte e vitigni il Belpaese si racconta al Vinitaly
– Dal caffè alla pasta, il cibo Made in Italy traina l’export
– Pesticidi in agricoltura, cresce il rischio tumori
mgg/gtr/col

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