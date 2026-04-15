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Cinema & Spettacoli Magazine – 15/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “La donna più ricca del mondo”, il ritorno di Isabelle Huppert
– “Il delitto del 3° piano” con Laetitia Casta
– “Alla festa della rivoluzione” con Riccardo Scamarcio e Maurizio Lombardi
– “Mr. Nobody Against Putin” di David Borenstein e Pavel Talankin
mgg/gtr

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