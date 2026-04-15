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Congedo mestruale nelle scuole in Toscana, ok a mozione Pd in Consiglio regionale

(Adnkronos) – Congedo mestruale nelle scuole in Toscana, arriva l’ok alla mozione del Pd in Consiglio regionale. Ad annunciarlo è Iacopo Melio, consigliere regionale dem, a margine dell’approvazione della mozione sull’introduzione di una disciplina sul congedo didattico mestruale nelle istituzioni scolastiche di cui è primo firmatario. 

“Oggi, in Consiglio regionale, è stata approvata, grazie alla maggioranza compatta, la mia mozione per istituire il congedo didattico mestruale. Ogni giorno – commenta il consigliere – migliaia di ragazze convivono non solo con dolori atroci ma anche con la vergogna e il terrore del giudizio altrui riguardo un tema che, purtroppo, viene affrontato quasi sempre di nascosto, nella totale riservatezza e solitudine, perché percepito ancora come un tabù: si stima infatti che il 52% delle assenze delle studentesse derivano da problemi come dismenorrea, colpendo non solo la salute fisica e mentale ma anche le opportunità scolastiche. Così la Toscana ha compiuto un passo ulteriore per rendere le nostre scuole ancor più inclusive, riducendo quella distanza biologica non certo voluta tra ragazze e ragazzi, attraverso un atto non solo organizzativo ma anche culturale, perché quando l’istruzione diventa davvero inclusiva, attenta ai singoli bisogno e accessibile a chiunque per garantire pari opportunità, allora può davvero formare giovani cittadine e cittadini consapevoli e sensibili, per costruire una società pienamente attenta ad accogliere le necessità di ogni persona”, conclude Melio. 

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