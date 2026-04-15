Lancia, Petullà “Con Ypsilon 100 Turbo ventaglio di scelta più ampio”





MILANO (ITALPRESS) – “Quello che i clienti ci hanno chiesto a gran voce, è di inserire una motorizzazione che fosse più in linea con quella della generazione precedente di Ypsilon. Quindi un motore benzina non elettrificato, cambio manuale a sei marce. Ci siamo convinti che la scelta giusta fosse quello di dare un un ventaglio davvero ampio di scelta ai nostri clienti”. Così Gianni Petullà, Head of Lancia Product, a margine della presentazione del nuovo modello della Ypsilon 100 Turbo.

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