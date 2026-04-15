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Lavoro, il progetto di Elis “GenerAzione Talento” valorizza senior e giovani

ROMA (ITALPRESS) – Il numero di lavoratori con 50 e più anni ha raggiunto in Italia i 9,2 milioni e rappresenta il gruppo più numeroso che popola il mercato del lavoro. In contesti aziendali dove ormai convivono fino a quattro differenti generazioni, le sfide della trasformazione demografica investono il mondo del lavoro anche dal punto di vista del dialogo tra lavoratori senior e junior. In questo contesto è nato per iniziativa del Consorzio ELIS, nel semestre di presidenza del consorzio a guida Poste Italiane, il progetto “GenerAzione Talento” e il CEO Meeting che ha radunato a Roma i vertici delle 140 imprese e altre organizzazioni che aderiscono al Consorzio è stata l’occasione per fare il punto sulle prime azioni sviluppate nell’ambito dell’iniziativa.
mec/mgg/azn

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