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Made in Italy, Barcellona “Rappresenta eccellenze, numeri export incredibili”

PALERMO (ITALPRESS) – “Anche la Camera di Commercio di Palermo è stata scelta come sede per la presentazione della giornata del Made in Italy, dove si parla delle eccellenze del nostro territorio. Abbiamo numerose imprese e imprenditori che possono portare le loro storie e dimostrare come il Made in Italy abbia successo nel mondo. Il fatturato di 600 miliardi di euro di export è un numero incredibile, nel quale bisogna coinvolgere i nostri giovani imprenditori che portano nel mondo il nostro marchio”. Così Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, a margine del convegno “Giovani competenze per il Made In Italy: le nuove generazioni siciliane protagoniste del Futuro”, che si è svolto nel capoluogo siciliano. xd6/vbo/gtr

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