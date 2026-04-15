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Pubblica Amministrazione, Zangrillo “Digitalizzazione già in atto”

ROMA (ITALPRESS) – La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione “è un processo già in atto. Abbiamo ripensato e riprogettato tantissimi progetti in ottica digitale. Alla fine del 2021 i progetti di reclutamento nella pubblica amministrazione erano superiore ai 2 anni, tra concorso e commissioni. Digitalizzando le procedure concorsuali siamo passati da due anni a circa cinque mesi”. Queste le parole di Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, a margine del Ceo Meeting di primavera del Consorzio Elis a Roma.

mec/sat/gtr

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