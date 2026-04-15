Ultime News

15 Apr 2026 Lo ospita in casa e lui lo deruba, la vittima: "L'ho aiutato, è stato un vero farabutto"
15 Apr 2026 Genesi delle civiltà: nuovo ciclo di incontri con i ragazzi del Manin al Piccolo Caffè Torriani
15 Apr 2026 Grande partecipazione per l'open day dell'Università Cattolica
15 Apr 2026 Studenti di Treviglio a lezione di Diritto sul campo in tribunale a Cremona
15 Apr 2026 Nuovo dirigente in Provincia: Andrea Lui al posto di Giulio Biroli
Video Pillole

Tg Economia – 15/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La guerra ferma la crescita e frena i consumi
– Torna a crescere il mercato dei veicoli commerciali leggeri
– Dall’Ue un bando per il turismo sostenibile
– Società di capitali, si avvicina la scadenza per l’approvazione dei bilanci
sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...