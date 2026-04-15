Video Pillole
Tg News – 15/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump: “Con Meloni non c’è più lo stesso rapporto”
– Iran: aprire Hormuz o blocco Mar Rosso
– Papa Leone in Algeria: “Vivere insieme in pace è possibile”
– Turchia, 16enne a scuola con 5 pistole, spara e fa 9 morti
– Ministro Valditara premia studente che difese prof accoltellata
– Frana di Niscemi, primi 13 indagati, tra cui Musumeci
– Social Media, Ue lancia app per verificare l’età
– Meloni incontra Zelensky: “Sempre al fianco di Kiev”
– Previsioni 3B Meteo 16 Aprile
azn
– Trump: “Con Meloni non c’è più lo stesso rapporto”
– Iran: aprire Hormuz o blocco Mar Rosso
– Papa Leone in Algeria: “Vivere insieme in pace è possibile”
– Turchia, 16enne a scuola con 5 pistole, spara e fa 9 morti
– Ministro Valditara premia studente che difese prof accoltellata
– Frana di Niscemi, primi 13 indagati, tra cui Musumeci
– Social Media, Ue lancia app per verificare l’età
– Meloni incontra Zelensky: “Sempre al fianco di Kiev”
– Previsioni 3B Meteo 16 Aprile
azn
© Riproduzione riservata