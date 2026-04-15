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Tg Sport – 15/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Champions: il PSG elimina il Liverpool, l’Atletico si impone sul Barcellona
– Arbitri, 33esima giornata: Marchetti per Inter-Cagliari, Zufferli al Maradona
– Inter-Chivu, rinnovo in vista: contratto da top e mercato su misura
– Juventus, tegola Milik: nuovo infortunio e stagione finita
– Tennis, presentati gli Internazionali d’Italia
– NBA, Charlotte elimina Miami: i Blazers ai playoff dopo cinque anni
– Brignone e Goggia, le regine delle nevi tra ori e lauree
/gtr

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