Tg Sport – 15/4/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Champions: il PSG elimina il Liverpool, l’Atletico si impone sul Barcellona

– Arbitri, 33esima giornata: Marchetti per Inter-Cagliari, Zufferli al Maradona

– Inter-Chivu, rinnovo in vista: contratto da top e mercato su misura

– Juventus, tegola Milik: nuovo infortunio e stagione finita

– Tennis, presentati gli Internazionali d’Italia

– NBA, Charlotte elimina Miami: i Blazers ai playoff dopo cinque anni

– Brignone e Goggia, le regine delle nevi tra ori e lauree

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