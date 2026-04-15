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Ucraina, Zelensky “Necessario sbloccare il pacchetto Ue da 90 miliardi”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato anche della necessità di sbloccare il pacchetto europeo di sostegno all’Ucraina da 90 miliardi di euro: questa decisione è necessaria”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso delle dichiarazioni congiunte al termine del bilaterale a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Grazie all’Italia anche per il supporto su questo”, ha aggiunto.

sat/gsl
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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