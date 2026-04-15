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Usa, Tajani “Essere alleati significa essere leali, franchi e sinceri”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’Italia è alleata degli Stati Uniti, “crediamo nell’unità dell’Occidente”. Tuttavia, “essere alleati e credere nell’alleanza significa anche essere leali, franchi e sinceri”. “Quando si è d’accordo si è d’accordo, quando non si è d’accordo lo si dice in maniera leale. E così è successo”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Conferenza sul Sudan, commentando lo scambio di dichiarazioni tra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Al riguardo, Tajani ha osservato: “Abbiamo tutti condiviso le parole del presidente del Consiglio a proposito del Papa”.

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