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Webuild, serve alleanza tra istituzioni e imprese per futuro infrastrutture

MILANO (ITALPRESS) – Per continuare a competere ai massimi livelli in un mercato mondiale delle infrastrutture è necessario rafforzare sempre più la collaborazione sistemica tra istituzioni, industria e accademia. E’ il messaggio dell’evento “Costruire secondo bellezza. Dove infrastrutture e design si incontrano”, nell’ambito del programma della mostra EVOLUTIO, promosso da Webuild fino al 3 maggio al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.
f12/mgg/azn

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