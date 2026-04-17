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Cina: Mondiali di calcio, fabbrica produce peluche destinati a tutto il mondo

Con l’avvicinarsi dei Mondiali di calcio, una fabbrica di giocattoli è in piena attività nella città di Tianchang, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. I lavoratori producono a ritmo serrato mascotte di peluche, morbide riproduzioni del trofeo e altri giocattoli imbottiti a tema calcistico destinati ai mercati di tutto il mondo. (XINHUA/ITALPRESS)

mec/lcr/mca2
(Fonte video: Xinhua)

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