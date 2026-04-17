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L’Asp di Messina accelera sul PNES, i motorhome per raggiungere i più fragili

MESSINA (ITALPRESS) – Dagli ambulatori di prossimità alle attività con i motorhome per raggiungere le persone più fragili e colmare le diseguaglianze nei luoghi più distanti: l’Asp di Messina accelera sul Pnes, il Programma Nazionale Equità nella Salute il cui obiettivo è rispondere ai bisogni della popolazione in condizione di vulnerabilità socio-economica, contrastando la povertà sanitaria ed eliminando le barriere di accesso alle cure.
fsc/gtr

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