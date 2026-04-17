Ultime News

17 Apr 2026 Fondi Legge Liuteria, Virgilio replica a Grisales: "Nessuno scontro sulla legge, ma serve condivisione"
17 Apr 2026 Giovani e informazione: prima edizione del concorso giornalistico
17 Apr 2026 Al Crit 90 imprese protagoniste di una giornata dedicata al valore delle relazioni
17 Apr 2026 Domenica la presentazione in Cattolica del Piano Strategico di ateneo 2026-2028
17 Apr 2026 Scatenò il caos al bar Stella: altri guai con la giustizia per l'omicida di Borgo Loreto
Video Pillole

Stretto di Hormuz, Meloni “Missione navale solo con la fine delle ostilità”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “È chiaro che una presenza navale internazionale a Hormuz può essere avviata soltanto quando vi sarà una cessazione delle ostilità, in coordinamento con tutti gli attori regionali e internazionali e con una postura esclusivamente difensiva. Nel quadro che ho appena disegnato, l’Italia offre la sua disponibilità a mettere a disposizione unità navali, chiaramente sulla base di una necessaria autorizzazione
parlamentare per quelle che sono le nostre regole costituzionali”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine della riunione della coalizione di Volenterosi a Parigi.
(ITALPRESS)

sat/gtr 
(Fonte video: Palazzo Chigi)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...