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Tg News – 17/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La guerra ferma la crescita e frena i consumi
– Torna a crescere il mercato dei veicoli commerciali leggeri
– Dall’Ue un bando per il turismo sostenibile
– Società di capitali, si avvicina la scadenza per l’approvazione dei bilanci
sat/azn

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