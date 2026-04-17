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Tg News – 17/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La guerra ferma la crescita e frena i consumi
– Torna a crescere il mercato dei veicoli commerciali leggeri
– Dall’Ue un bando per il turismo sostenibile
– Società di capitali, si avvicina la scadenza per l’approvazione dei bilanci
sat/azn
– La guerra ferma la crescita e frena i consumi
– Torna a crescere il mercato dei veicoli commerciali leggeri
– Dall’Ue un bando per il turismo sostenibile
– Società di capitali, si avvicina la scadenza per l’approvazione dei bilanci
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