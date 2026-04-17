Tg Sport – 17/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Champions, Arsenal e Bayern in semifinale: beffa per Real e Sporting– Juventus, Locatelli rinnova fino al 2030– Mercato Retegui, infortunio e duello Milan-Juve– Roma, scontro frontale Gasperini-Ranieri: clima rovente a Trigoria– Tennis: Alcaraz si ferma, Sinner punta al record di Madrid– Basket: Fontecchio riflette sul futuro dopo l’eliminazione di Miami– L’Italia fuori dall’Europa, un vuoto lungo 39 anni

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