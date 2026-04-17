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Tg Sport – 17/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Champions, Arsenal e Bayern in semifinale: beffa per Real e Sporting
– Juventus, Locatelli rinnova fino al 2030
– Mercato Retegui, infortunio e duello Milan-Juve
– Roma, scontro frontale Gasperini-Ranieri: clima rovente a Trigoria
– Tennis: Alcaraz si ferma, Sinner punta al record di Madrid
– Basket: Fontecchio riflette sul futuro dopo l’eliminazione di Miami
– L’Italia fuori dall’Europa, un vuoto lungo 39 anni
– Champions, Arsenal e Bayern in semifinale: beffa per Real e Sporting
– Juventus, Locatelli rinnova fino al 2030
– Mercato Retegui, infortunio e duello Milan-Juve
– Roma, scontro frontale Gasperini-Ranieri: clima rovente a Trigoria
– Tennis: Alcaraz si ferma, Sinner punta al record di Madrid
– Basket: Fontecchio riflette sul futuro dopo l’eliminazione di Miami
– L’Italia fuori dall’Europa, un vuoto lungo 39 anni
/gtr
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