Ultime News

17 Apr 2026 Cremona, palcoscenico diffuso: presentato il calendario degli eventi musicali
17 Apr 2026 29° Viaggio della Memoria, uno speciale su CR1 per raccontare Norimberga e Flossenbürg
17 Apr 2026 Hack in Cremona 2026: studenti in azione per risolvere le sfide delle aziende
17 Apr 2026 Aggredito dal bullo per aver difeso un ragazzino: "Cerca il rispetto con la violenza"
17 Apr 2026 Premio regionale Aimo e Nadia per giovani chef: Cr.Forma al secondo posto
Video Pillole

Tg Sport – 17/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Champions, Arsenal e Bayern in semifinale: beffa per Real e Sporting
– Juventus, Locatelli rinnova fino al 2030
– Mercato Retegui, infortunio e duello Milan-Juve
– Roma, scontro frontale Gasperini-Ranieri: clima rovente a Trigoria
– Tennis: Alcaraz si ferma, Sinner punta al record di Madrid
– Basket: Fontecchio riflette sul futuro dopo l’eliminazione di Miami
– L’Italia fuori dall’Europa, un vuoto lungo 39 anni

/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...