Longevity Magazine – Puntata del 18/4/2026

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una sana e lunga vita. Nella settima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Vincenzo Bettoli, responsabile del Centro Acne e Dermatosi Correlate a Bologna, e Marco Fumagalli, dermatologo e allergologo. Le nuove cure per l’acne e l’utilizzo della luce in dermatologia tra gli argomenti della puntata.

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