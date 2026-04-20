Ultime News

20 Apr 2026 Verso Elezioni regionali 2028, Del Bono: “Lombardia più debole e diseguale, serve un cambio”
20 Apr 2026 Sventato furto in un negozio di abbigliamento del CremonaPo
20 Apr 2026 Alla Cattolica un weekend all'insegna del futuro, per una città sempre più universitaria
20 Apr 2026 Celebrazioni del 25 aprile: il programma delle iniziative a Cremona
20 Apr 2026 Toscolano: tre papà picchiati da una banda di ragazzini. Ferito anche un cremonese
Video Pillole

Focus Salute – Cistite ed endometriosi, i gemelli diabolici

MILANO (ITALPRESS) – Cistiti ricorrenti ed endometriosi: che cos’hanno in comune? Perché aumentano infiammazione e dolore pelvico e vescicale, al punto da essere definiti “gemelli diabolici, “evil twins”? Nel centotrentaduesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori di rischio che aumentano i sintomi urinari, nell’endometriosi e le sue caratteristiche peculiari quando si localizzi a livello ureterale e vescicale.

sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...