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Masterplan per lo Zen di Palermo, Lagalla “Il cittadino è al centro di tutto”

PALERMO (ITALPRESS) – “Al centro di tutto c’è il cittadino, nell’azione delle politiche pubbliche e nella risposta da parte della comunità. Bisogna procedere secondo un sistema duale: riqualificazione dei luoghi, per dare senso e dignità fisica alle realtà esistenti; azione responsabile sulla cittadinanza, per far comprendere che non bisogna aspettare l’intervento della mano pubblica o comunque devono anch’essi tendere la mano in termini di doveri e protezione del territorio”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della presentazione del Masterplan per lo Zen di Palermo alla Chiesa San Filippo Neri. xd8/vbo/mca1

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