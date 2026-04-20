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Migranti, Kelany “I centri in Albania funzionano”

GJADER (ALBANIA) (ITALPRESS) – “Una delegazione di Fratelli d’Italia oggi al CPR di Gjader per testimoniare che i centri funzionano così come aveva promesso Giorgia Meloni. Ormai sono mesi che all’interno di questi centri sono trattenuti dei migranti ad altissima pericolosità sociale”. Lo afferma Sara Kelany, deputato e responsabile Immigrazione di Fratelli d’Italia.

sat/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Fratelli d’Italia)

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