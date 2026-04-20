Ultime News

20 Apr 2026 Verso Elezioni regionali 2028, Del Bono: “Lombardia più debole e diseguale, serve un cambio”
20 Apr 2026 Sventato furto in un negozio di abbigliamento del CremonaPo
20 Apr 2026 Alla Cattolica un weekend all'insegna del futuro, per una città sempre più universitaria
20 Apr 2026 Celebrazioni del 25 aprile: il programma delle iniziative a Cremona
20 Apr 2026 Toscolano: tre papà picchiati da una banda di ragazzini. Ferito anche un cremonese
Video Pillole

“Regione Lazio in Comune”, Rocca “Mi aspetto dialogo sereno e costruttivo”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi aspetto un dialogo sereno, costruttivo e leale basato su quello che abbiamo fatto di buono e su quello che possiamo migliorare. Se ci sono delle norme che dobbiamo adeguare è solo attraverso questo confronto”. Queste le parole del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine della giornata inaugurale della prima edizione del ciclo di incontri “Regione Lazio in Comune – Un percorso di dialogo e confronto con i Sindaci del territorio”, organizzato dalla stessa Regione Lazio, in collaborazione con Anci Lazio.

xl5/trl/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...