Ultime News

20 Apr 2026 Aggressione a 40enne, proseguono le indagini. Presto alloggio protetto per la vittima
20 Apr 2026 Seguita, picchiata, molestata sul lavoro e sequestrata: stalker condannato
20 Apr 2026 La Logiman vince e sogna. Nel talk di CR1 il trionfo su Piacenza e la corsa playoff di B
20 Apr 2026 Torna lo Spring Music Festival: 50 concerti diffusi e 2000 artisti internazionali
20 Apr 2026 Prevenzione danni da grandi carnivori, incontro formativo a Pavia
Video Pillole

Sanità, Chierchia “Per la privata rinnovo contratti alla vigenze del pubblico”

ROMA (ITALPRESS) – “Si chiama sanità privata ma non lo è, perché è un servizio pubblico che si dà ai cittadini, che integra a tutti gli effetti, ai sensi di quanto prevede l’articolo 32 della Costituzione, quello che direttamente lo Stato fornisce come sanità pubblica. Quindi, a parità di lavoro, non ci sono stesso salario e stessi diritti”, sottolinea Roberto Chierchia, segretario generale della Cisl Funzione Pubblica, in un’intervista alla Italpress.

ads/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...