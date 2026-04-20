Video Pillole
Tg Economia – 20/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Governo al lavoro sul decreto del Primo maggio
– In crescita i prestiti bancari a famiglie e imprese, mutui casa al 3,36%
– Commercio elettronico, in Italia fatturato da 62 miliardi
– Nel 2026 sgravi per le assunzioni di giovani e donne
sat/gsl
– Governo al lavoro sul decreto del Primo maggio
– In crescita i prestiti bancari a famiglie e imprese, mutui casa al 3,36%
– Commercio elettronico, in Italia fatturato da 62 miliardi
– Nel 2026 sgravi per le assunzioni di giovani e donne
sat/gsl
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