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Tg News – 20/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump: “Vance andrà ad Islamabad per i negoziati”
– Arrivano le fatture per i feriti di Crans-Montana
– 21enne ucciso a Vasto, il padre confessa
– Omicidio Pavia, fermato un 16enne egiziano
– Dossieraggio, indagato ex n.2 del Dis Del Deo
– Milano, escort di lusso nei locali della movida
– Stipendi reali più leggeri del 10% negli ultimi 5 anni
– Un anno fa ci lasciava Papa Francesco
– Previsioni 3B Meteo per 21 Aprile
azn
– Trump: “Vance andrà ad Islamabad per i negoziati”
– Arrivano le fatture per i feriti di Crans-Montana
– 21enne ucciso a Vasto, il padre confessa
– Omicidio Pavia, fermato un 16enne egiziano
– Dossieraggio, indagato ex n.2 del Dis Del Deo
– Milano, escort di lusso nei locali della movida
– Stipendi reali più leggeri del 10% negli ultimi 5 anni
– Un anno fa ci lasciava Papa Francesco
– Previsioni 3B Meteo per 21 Aprile
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