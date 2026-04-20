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Tg Sport – 20/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inter, missione scudetto: primo match point nel weekend
– Milan, vittoria di misura a Verona: aggancio al Napoli
– Juventus, missione Champions: 2-0 sul Bologna
– Napoli, rottura totale con Lukaku: il belga verso l’addio
– Gasperini-Ranieri, rottura a Trigoria: la Roma si gioca tutto
– Basket, 27esima giornata: show di Milano, blitz di Brescia e Venezia
– Tennis, tabellone Madrid: Sinner guida la pattuglia azzurra
– La Barba al Palo – La Juve è tornata, buon divertimento a tutti
azn

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