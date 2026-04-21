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Alla Design Week presentato “Casa Blaster”, impianto che unisce design e audio

MILANO (ITALPRESS) – Un impianto audio per la casa che unisce tecnologia, design e spettacolo. Si chiama “Casa Blaster” ed è il nuovo progetto presentato dal designer Domenico Formichetti alla Milano Design Week. Non una semplice cassa musicale, ma un sistema sonoro pensato per offrire un’esperienza di ascolto potente e immersiva, capace di trasformare la musica in un elemento centrale dello spazio domestico. Un esempio di come il design contemporaneo provi a portare nelle case tecnologie sempre più evolute, rendendo il suono non solo da ascoltare, ma anche da vedere.
eb/fsc/abr/gtr

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