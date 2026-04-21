Disturbo da Gioco d’Azzardo, arriva una nuova App per la prevenzione





ROMA (ITALPRESS) – Il Disturbo da Gioco d’Azzardo costituisce una vera e propria dipendenza comportamentale, con ricadute cliniche, psicologiche e sociali: se ne è discusso alla Fiera di Rimini in occasione di Enada Primavera 2026, un confronto tra specialisti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore concentrato sulla prevenzione e sugli strumenti per favorire una maggiore autoconsapevolezza. Come “Usa la Testa”, app mobile gratuita e anonima, pensata per offrire test di autovalutazione, timer, contenuti informativi e accesso ai servizi di supporto sul territorio.

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