“Facciamo squadra”, campagna Novartis per giocare d’anticipo sul tumore al seno





MILANO (ITALPRESS) – “Facciamo squadra: giochiamo d’anticipo contro il rischio di recidiva del tumore al seno”: è il nome della campagna lanciata da Novartis e sostenuta dalle associazioni di pazienti ANDOS, Europa Donna Italia, Fondazione IncontraDonna e Salute Donna ODV. Al centro, la collaborazione tra tutti gli interlocutori del sistema salute impegnati nel tumore al seno il ruolo attivo dei pazienti, per favorire consapevolezza e un dialogo aperto con la squadra di cura. La campagna – che ha come testimonial d’eccezione Rita Guarino, allenatrice e figura di riferimento del calcio femminile – è stata presentata a Milano.

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