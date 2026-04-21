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“Facciamo squadra”, campagna Novartis per giocare d’anticipo sul tumore al seno

MILANO (ITALPRESS) – “Facciamo squadra: giochiamo d’anticipo contro il rischio di recidiva del tumore al seno”: è il nome della campagna lanciata da Novartis e sostenuta dalle associazioni di pazienti ANDOS, Europa Donna Italia, Fondazione IncontraDonna e Salute Donna ODV. Al centro, la collaborazione tra tutti gli interlocutori del sistema salute impegnati nel tumore al seno il ruolo attivo dei pazienti, per favorire consapevolezza e un dialogo aperto con la squadra di cura. La campagna – che ha come testimonial d’eccezione Rita Guarino, allenatrice e figura di riferimento del calcio femminile – è stata presentata a Milano.
f12/fsc/gtr

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