Ploom torna alla Milano Design Week con l’installazione “Feel the Aura”





MILANO (ITALPRESS) – Un vero e proprio viaggio immersivo guidato dal design, in cui ogni interazione genera una risposta sensoriale: è Feel the Aura, installazione presentata da Ploom alla Milano Design Week, dove il brand di JTI torna per il terzo anno di fila e sarà presente fino al 26 aprile in una nuova location nel Brera Design District.

(in collaborazione con JTI)

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