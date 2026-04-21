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Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 21/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – Nella settima puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, nuovo format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates Paolo Liguori intervista Ubaldo Livolsi, presidente e amministratore delegato di Livolsi & Partners.
Un confronto su uno dei temi più decisivi di oggi: il posizionamento dell’Italia in un mondo che sta cambiando. Perché non è solo una questione economica. È una questione di visione: significa scegliere se restare chiusi in un mercato limitato o aprirsi a nuove traiettorie di sviluppo, guardando oltre i confini, dall’energia alle relazioni internazionali, fino all’intelligenza artificiale.
mrv/abr/

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